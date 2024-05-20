Сценарист «Слова пацана» Золотарев признался, что у него нет своей квартиры

«Porsche у меня был и до "Слова пацана". Виллы нет. Один Porsche, но я бомжара, у меня даже квартиры нет», - пояснил Золотарев.

Он также добавил, что мог бы разбогатеть, если бы поставил перед собой такую задачу. Однако для этого пришлось бы писать «чушь за огромные бабки».

Ранее Золотарев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что оценка социальной значимости фильмов – субъективный процесс, который требует обсуждения и предоставления разных точек зрения.

