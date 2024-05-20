Сценарист «Слова пацана» Золотарев признался, что у него нет своей квартиры
Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев сообщил, что его материальное положение с выходом популярного проекта существенно не поменялось. Об этом он рассказал в интервью изданию «БИЗНЕС online».
«Porsche у меня был и до "Слова пацана". Виллы нет. Один Porsche, но я бомжара, у меня даже квартиры нет», - пояснил Золотарев.
Он также добавил, что мог бы разбогатеть, если бы поставил перед собой такую задачу. Однако для этого пришлось бы писать «чушь за огромные бабки».
Ранее Золотарев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что оценка социальной значимости фильмов – субъективный процесс, который требует обсуждения и предоставления разных точек зрения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru