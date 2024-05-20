Шойгу: Россия готова помочь Ирану в расследовании катастрофы с Раиси

Россия готова оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолёта, в котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Как пишет ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.

Церемония похорон президента Ирана Раиси пройдет 21 мая в Тебризе

Он также выразил соболезнования в связи с трагической гибелью иранского лидера.

«Скорбим вместе с иранским народом. Убеждён, что дело Раиси будет продолжено, а память о нем сохранится на века», - отметил Шойгу в телеграмме на имя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадияна.

Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Посол Исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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