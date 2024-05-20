Шойгу: Россия готова помочь Ирану в расследовании катастрофы с Раиси

Он также выразил соболезнования в связи с трагической гибелью иранского лидера.

«Скорбим вместе с иранским народом. Убеждён, что дело Раиси будет продолжено, а память о нем сохранится на века», - отметил Шойгу в телеграмме на имя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадияна.

Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Посол Исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.

