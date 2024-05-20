Средняя цена аренды квартир в России выросла на 20% за год

Уточняется, что аренда студий за год выросла на пять тысяч рублей и составила в среднем 25 тысяч рублей. Также на пять тысяч рублей подорожали двухкомнатные квартиры, при этом стоимость однокомнатных возросла на четыре тысячи рублей.

Цена трехкомнатных квартир за год не поменялась, аренда подобной недвижимости в среднем обойдется в 50 тысяч рублей. Также по данным «Авито Недвижимости», в первой половине мая 2024 года объем предложения квартир для долгосрочной аренды по стране сократился на 10,6% и составил 170,3 тысячи объектов.

Ранее сообщалось, что в крупных городах жилье стало менее доступным для населения за последние четыре года. Наиболее дорогое жилье находится в Сочи. Чтобы накопить на покупку стандартной двухкомнатной квартиры в 54 квадратных метра, семье из трех человек придется работать 7,7 года, напоминает «Радиоточка НСН».

