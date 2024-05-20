Мужчина пострадал после падения под поезд на вокзале Петербурга

Мужчина получил серьезные травмы, пытаясь запрыгнуть в движущийся поезд на Московском вокзале Петербурга. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

На опубликованной видеозаписи видно, что мужчина прыгает в дверь находящегося в движении поезда и падает между платформой и перроном. Самостоятельно подняться на перрон он не смог.

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Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу. По данным издания «78.ru», врачам пришлось провести мужчине ампутацию руки.

Движение поездов восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Ранее москвичка погибла при падении на рельсы на станции метро «Нахимовский проспект», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВокзалыПоезд

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