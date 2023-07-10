Мирра Андреева вылетела с Уимблдона-2023

В матче 1/8 финала 16-летняя россиянка, занимающая в рейтинге WTA 102-ю строчку, уступила 18-й ракетке мира Мэдисон Кис из США.

Встреча, которая продлилась два часа пять минут, завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американки. В четвертьфинале Кис сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Ранее россиянин Андрей Рублев обыграл Александра Бублика (Казахстан) и впервые в своей карьере в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

