Мирра Андреева вылетела с Уимблдона-2023
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2023 года.
В матче 1/8 финала 16-летняя россиянка, занимающая в рейтинге WTA 102-ю строчку, уступила 18-й ракетке мира Мэдисон Кис из США.
Встреча, которая продлилась два часа пять минут, завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американки. В четвертьфинале Кис сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Ранее россиянин Андрей Рублев обыграл Александра Бублика (Казахстан) и впервые в своей карьере в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru