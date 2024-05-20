В Санкт-Петербурге хотят открыть арт-пространство имени Михаила Горшенева

Он отметил, что раскрывать всю информацию об объекте пока рано, так как работа над идеей ещё не завершена.

По словам музыканта, один из главных вопросов, который следует решить - помещение для арт-пространства, однако купить его нереально.

«Написали заявку в администрацию города. Должны собрать много бумаг, договориться. А в квартиру мамы пускать не надо, она там живёт», - заключил Алексей Горшенёв.

Ранее экс-участник коллектива «Король и Шут», а ныне лидер группы «Северный флот» Александр Леонтьев заявил, что если бы случилось такое чудо и Михаил Горшенёв был бы жив, то коллектив продолжал бы работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

