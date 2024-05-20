В Санкт-Петербурге хотят открыть арт-пространство имени Михаила Горшенева
Арт-пространство имени бывшего лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва планируется открыть в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил его брат, лидер рок-группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв.
Он отметил, что раскрывать всю информацию об объекте пока рано, так как работа над идеей ещё не завершена.
По словам музыканта, один из главных вопросов, который следует решить - помещение для арт-пространства, однако купить его нереально.
«Написали заявку в администрацию города. Должны собрать много бумаг, договориться. А в квартиру мамы пускать не надо, она там живёт», - заключил Алексей Горшенёв.
Ранее экс-участник коллектива «Король и Шут», а ныне лидер группы «Северный флот» Александр Леонтьев заявил, что если бы случилось такое чудо и Михаил Горшенёв был бы жив, то коллектив продолжал бы работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Санкт-Петербурге хотят открыть арт-пространство имени Михаила Горшенева
- Средняя цена аренды квартир в России выросла на 20% за год
- МЧС: В Бурятии объявили высокий пятый класс пожарной опасности
- СМИ: После закрытия программ ВНЖ россияне реже покупают зарубежную недвижимость
- Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
- Группа Bon Jovi представила новую песню «Living Proof»
- Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокусе»
- Заморозки до конца недели вновь накроют европейскую часть РФ и Урал
- Путин провел переговоры с исполняющим обязанности главы Ирана
- Медведев: Капитуляция Украины может быть подписана «хоть свиньей в ермолке»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru