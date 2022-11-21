Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Касперам Рууда из Норвегии в финале Итогового турнира ATP, сообщает «Коммерсант».

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Матч закончился со счетом 7:5, 6:3. Джокович стал шестикратным обладателем титула и получит рекордные призовые — больше $4,7 млн.

Сербский теннисист занимает восьмую строчку рейтинга ATP. Всего на его счету 91 победа на турнирах под эгидой ассоциации.

Итоговый чемпионат ATP проходит в итальянском Турине.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от соперника из Норвегии Каспера Рууда в матче 1/2 финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Большой ТеннисСпорт
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