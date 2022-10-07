Кудерметова вышла в 1/2 финала теннисного турнира в Тунисе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в тунисском Монастире. В 1/4 она оказалась сильнее француженки Диан Парри.
Занимающая 12 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации россиянка выиграла матч у Пари (65) в двух сетах - 6:4, 6:1. За фыход в финал Кудерметова поспорит с другой представительницей Франции - Ализе Корне (37 место рейтинга WTA).
Призовой фонд турнира в Тунисе составляет $251 тысячу. На счету 25-летней Кудерметовой одна победа на турнирах WTA. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции нынешнего года.
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