Кудерметова вышла в 1/2 финала теннисного турнира в Тунисе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в тунисском Монастире. В 1/4 она оказалась сильнее француженки Диан Парри.

Занимающая 12 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации россиянка выиграла матч у Пари (65) в двух сетах - 6:4, 6:1. За фыход в финал Кудерметова поспорит с другой представительницей Франции - Ализе Корне (37 место рейтинга WTA).

Призовой фонд турнира в Тунисе составляет $251 тысячу. На счету 25-летней Кудерметовой одна победа на турнирах WTA. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции нынешнего года.

