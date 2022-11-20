Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от соперника из Норвегии Каспера Рууда в матче 1/2 финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине.

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Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рууда, который является четвертой ракеткой мира, в то время как Рублев – седьмой.

Из россиян турнир по разу выигрывали Николай Давыденко в 2009 году и Даниил Медведев в 2020 году.

Напомним, Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса во встрече третьего тура группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов и вышел в полуфинал.

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