Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира ATP
Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от соперника из Норвегии Каспера Рууда в матче 1/2 финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине.
Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рууда, который является четвертой ракеткой мира, в то время как Рублев – седьмой.
Из россиян турнир по разу выигрывали Николай Давыденко в 2009 году и Даниил Медведев в 2020 году.
Напомним, Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса во встрече третьего тура группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов и вышел в полуфинал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 445 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 621 / сут.
- Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира ATP
- В одном из кафе Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадал человек
- Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»
- В США сообщили, как образумить Зеленского
- В Молдавии подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле
- Россия направила ООН письмо о жестоком обращении Украины с пленными россиянами
- Установлен новый рекорд стоимости имени в Telegram
- На Украине назвали возможный срок завершения конфликта
- Украинцам предложили покинуть страну для снижения нагрузки на энергосистему
- В России вырос процент на переводы в системе быстрых платежей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru