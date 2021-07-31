Джокович проигнорировал матч за бронзу Олимпиады в миксте

Новак Джокович и Нина Стоянович не явились на матч в соревновании смешанных пар по теннису за бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио.

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В результате бронзовыми призерами ОИ-2020 стали австралийские теннисисты Эшли Барти и Джонс Пирс. А первая ракетка мира Джокович уезжает из Токио без наград.

Напомним, матчи за золото и серебро в состязаниях по теннису на ОИ-2020 состоятся в воскресенье, 31 июля. За них будут бороться российские пары Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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