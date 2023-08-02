Джанлуиджи Буффон завершил футбольную карьеру

«Вот и все, народ! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это все вместе», – написал в своих социальных сетях легендарный голкипер.

45-летний футболист начал свою карьеру в 1995 году в составе «Пармы», где ее и завершил. Буффон был капитаном сборной Италии с 2010 по 2018 годы. Он сыграл на пяти мундиалях, в 2006 году покорил титул чемпиона мира, и был признан лучшим вратарем турнира.

Накануне вратарь сборной России и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью на YouTube-канале «Шоу Известь» признался, что ему «этот мяч уже надоел», спортсмен устал от футбола и не будет участвовать в медиафутболе.



