Двукратный чемпион мира Роналдо сыграл свадьбу

Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо женился на модели Селине Локс, сообщает Marca.

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Отмечается, что официальному заключению брака предшествовали семь лет отношений, для футболиста это уже третий брак.

Свадьба 47-летнего обладателя двух «Золотых мячей» и 33-летней бразильской модели прошла на Ибице 25 сентября, в церкви Эс-Кубелл. На вечеринке присутствовали 400 гостей.

«Мы начинаем неделю праздников», - написали молодожёны в соцсетях.

Ранее актёр Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс объявили, что после 27 лет брака решили развестись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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