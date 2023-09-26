Двукратный чемпион мира Роналдо сыграл свадьбу
Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо женился на модели Селине Локс, сообщает Marca.
Отмечается, что официальному заключению брака предшествовали семь лет отношений, для футболиста это уже третий брак.
Свадьба 47-летнего обладателя двух «Золотых мячей» и 33-летней бразильской модели прошла на Ибице 25 сентября, в церкви Эс-Кубелл. На вечеринке присутствовали 400 гостей.
«Мы начинаем неделю праздников», - написали молодожёны в соцсетях.
Ранее актёр Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс объявили, что после 27 лет брака решили развестись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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