TMZ: Муж Бритни Спирс подал на развод

По информации СМИ, Сэм Асгари подал на развод и уже съехал из их общего дома после скандала. Асгари обвинил супругу в измене.

TMZ отмечает, что у Спирс с супругом были «серьезные проблемы» на протяжении нескольких месяцев. Певица часто устраивала драки.

Ранее Бритни Спирс обвинила своего отца Джеймса в том, что они использовал положение опекуна и тратил её деньги, чтобы построить собственную карьеру в Голливуде, сообщали «Известия».

