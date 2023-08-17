TMZ: Муж Бритни Спирс подал на развод

Муж американской певицы Бритни Спирс подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы, сообщил портал TMZ.

Бритни Спирс заявила, что её избила охрана известного баскетболиста

По информации СМИ, Сэм Асгари подал на развод и уже съехал из их общего дома после скандала. Асгари обвинил супругу в измене.

TMZ отмечает, что у Спирс с супругом были «серьезные проблемы» на протяжении нескольких месяцев. Певица часто устраивала драки.

Ранее Бритни Спирс обвинила своего отца Джеймса в том, что они использовал положение опекуна и тратил её деньги, чтобы построить собственную карьеру в Голливуде, сообщали «Известия».

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ФОТО: tmz.com
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