TMZ: Муж Бритни Спирс подал на развод
17 августа 202312:46
Муж американской певицы Бритни Спирс подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы, сообщил портал TMZ.
По информации СМИ, Сэм Асгари подал на развод и уже съехал из их общего дома после скандала. Асгари обвинил супругу в измене.
TMZ отмечает, что у Спирс с супругом были «серьезные проблемы» на протяжении нескольких месяцев. Певица часто устраивала драки.
Ранее Бритни Спирс обвинила своего отца Джеймса в том, что они использовал положение опекуна и тратил её деньги, чтобы построить собственную карьеру в Голливуде, сообщали «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru