Дворкович рассказал о жизни шахматистов в условиях пандемии

Глава FIDE в интервью НСН заявил, что рассчитывает на восстановление спортивной жизни в полном объеме уже в этом году.

Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио. Спортсмены будут обязаны ежедневно отчитываться о своем самочувствии, соблюдать дистанцию, за две недели до поездки предоставить отрицательные тесты на коронавирус. Атлетам также запретят посещать соревнования в качестве зрителей.

Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в разговоре с НСН заявил, что Олимпиаду в Токио, независимо от ограничений, нужно провести.

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«С одной стороны, печально, что нам приходится сталкиваться с такими ограничениями и что спортсмены не будут чувствовать традиционную зрительскую поддержку. С другой стороны, спортивная жизнь не может стоять на месте. Очень важно, чтобы Олимпиада была проведена. Мы с такими же ограничениями сталкиваемся в Международной шахматной организации. В шахматы, конечно, можно играть и онлайн, но все хотят возвращения за шахматные столики, поэтому мы общаемся с МОК, обмениваемся наилучшими практиками и рассчитываем, что спортивная жизнь восстановится в полном объеме уже в этом году», – отметил он.

Кроме того, Дворкович в эксклюзивном интервью НСН поддержал вывод геоданных абонентов из-под охраны тайны связи, отметив, что при этом нужно четко понимать границу тайны частной жизни.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ОлимпиадаСпортШахматыАркадий Дворкович
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