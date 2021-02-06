Дворкович рассказал о жизни шахматистов в условиях пандемии
Глава FIDE в интервью НСН заявил, что рассчитывает на восстановление спортивной жизни в полном объеме уже в этом году.
Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио. Спортсмены будут обязаны ежедневно отчитываться о своем самочувствии, соблюдать дистанцию, за две недели до поездки предоставить отрицательные тесты на коронавирус. Атлетам также запретят посещать соревнования в качестве зрителей.
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в разговоре с НСН заявил, что Олимпиаду в Токио, независимо от ограничений, нужно провести.
«С одной стороны, печально, что нам приходится сталкиваться с такими ограничениями и что спортсмены не будут чувствовать традиционную зрительскую поддержку. С другой стороны, спортивная жизнь не может стоять на месте. Очень важно, чтобы Олимпиада была проведена. Мы с такими же ограничениями сталкиваемся в Международной шахматной организации. В шахматы, конечно, можно играть и онлайн, но все хотят возвращения за шахматные столики, поэтому мы общаемся с МОК, обмениваемся наилучшими практиками и рассчитываем, что спортивная жизнь восстановится в полном объеме уже в этом году», – отметил он.
Кроме того, Дворкович в эксклюзивном интервью НСН поддержал вывод геоданных абонентов из-под охраны тайны связи, отметив, что при этом нужно четко понимать границу тайны частной жизни.
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