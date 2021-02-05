Дворкович: спорт не может стоять на месте – Олимпиаду нужно провести!
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту
Водительское удостоверение в России могут приравнять к паспорту. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму.
Аркадий Дворкович: «Знаете, у меня, как и во многих других вопросах, возникает чувство дежавю. Это предложение я слышал впервые примерно лет десять назад, мы его активно обсуждали и, более того, поддерживали. При нынешних технологиях я практически уверен, что все это можно сделать, и настало время это сделать, облегчив людям жизнь», – рассказал в эфире НСН Аркадий Дворкович.
Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи
Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под действия закона о тайне связи. В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения информации при поиске пропавших людей.
Аркадий Дворкович: «Безусловно, цель правильная и благая. Кроме поиска пропавших людей, есть также многочисленные задачи, связанные с безопасностью, с предотвращением террористических актов. Но, конечно, в таких темах всегда правильно сохранять баланс между интересами безопасности и частной жизнью. Считаю, что можно найти, проведя прежде необходимый диалог с общественностью, с экспертами, эту красную линию, которую нельзя переходить», – поделился он своим мнением с НСН.
Стали известны правила проведения Олимпиады в Токио
Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио. Спортсмены будут обязаны ежедневно отчитываться о своем самочувствии, соблюдать дистанцию, за две недели до поездки предоставить отрицательные тесты на коронавирус. Атлетам также запретят посещать соревнования в качестве зрителей.
Аркадий Дворкович: «С одной стороны, печально, что нам приходится сталкиваться с такими ограничениями и что спортсмены не будут чувствовать традиционную зрительскую поддержку. С другой стороны, спортивная жизнь не может стоять на месте. Очень важно, чтобы Олимпиада была проведена. Мы с такими же ограничениями сталкиваемся в Международной шахматной организации. В шахматы, конечно, можно играть и онлайн, но все хотят возвращения за шахматные столики, поэтому мы общаемся с МОК, обмениваемся наилучшими практиками и рассчитываем, что спортивная жизнь восстановится в полном объеме уже в этом году», – отметил он в беседе с НСН.
В «Сколково» разработали новый способ выявления рака на ранней стадии
Компания «Интеллоджик», резидент «Сколково», первой в России получила европейский сертификат CE Mark на программную платформу Botkin.AI для анализа медицинских исследований с использованием технологий искусственного интеллекта. Компания в ближайшее время объявит о старте ряда международных проектов с использованием платформы Botkin.AI. Получение сертификата CE Mark открывает большие перспективы для промышленного использования Botkin.AI в ежедневном рабочем процессе врачей, как в Европе, так и во многих странах по всему миру.
Аркадий Дворкович: «Я рад, что есть и новости из «Сколково», истории успеха. Платформа Botkin.AI позволяет на высочайшем качественном уровне анализировать снимки компьютерной томографии для анализа, прежде всего, легких и на ранней стадии выявлять онкологические проблемы, таким образом, значительно увеличивая вероятность успеха в лечении онкологии, в продлении здоровой жизни. Так что мы очень рады этому успеху», – подытожил в интервью НСН Аркадий Дворкович.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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