Дворкович: спорт не может стоять на месте – Олимпиаду нужно провести!

Аркадий Дворкович: «С одной стороны, печально, что нам приходится сталкиваться с такими ограничениями и что спортсмены не будут чувствовать традиционную зрительскую поддержку. С другой стороны, спортивная жизнь не может стоять на месте. Очень важно, чтобы Олимпиада была проведена. Мы с такими же ограничениями сталкиваемся в Международной шахматной организации. В шахматы, конечно, можно играть и онлайн, но все хотят возвращения за шахматные столики, поэтому мы общаемся с МОК, обмениваемся наилучшими практиками и рассчитываем, что спортивная жизнь восстановится в полном объеме уже в этом году», – отметил он в беседе с НСН.

