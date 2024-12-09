Мостовой: «Краснодар» или «Спартак» обязаны испортить юбилейный год «Зениту»

По его словам, предсказать то, что питерская команда проиграет на домашнем поле самарским «Крыльям Советов» (2:3) и тольяттинскому «Акрону» (1:2) не смогли бы даже в «Битве экстрасенсов».

Мостовой считает, что одной из проблем «Зенита» является состав, так как наличие большого числа хороших футболистов может быть и плюсом, и минусом.

«Много футболистов, все хотят играть, а всех не поставишь. Поэтому то один играет, то второй, то третий», - сказал он.

Ранее глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что по итогам матча 18-го тура между «Зенитом» и «Акроном» будет рассмотрен эпизод с выходом за пределы технической зоны заменённого Артёма Дзюбы, сообщает RT.

