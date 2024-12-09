Мостовой: «Краснодар» или «Спартак» обязаны испортить юбилейный год «Зениту»
Футбольные клубы «Краснодар» или «Спартак» (Москва) обязаны испортить юбилейный год «Зениту». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-игрок сборной России Александр Мостовой.
По его словам, предсказать то, что питерская команда проиграет на домашнем поле самарским «Крыльям Советов» (2:3) и тольяттинскому «Акрону» (1:2) не смогли бы даже в «Битве экстрасенсов».
Мостовой считает, что одной из проблем «Зенита» является состав, так как наличие большого числа хороших футболистов может быть и плюсом, и минусом.
«Много футболистов, все хотят играть, а всех не поставишь. Поэтому то один играет, то второй, то третий», - сказал он.
Ранее глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что по итогам матча 18-го тура между «Зенитом» и «Акроном» будет рассмотрен эпизод с выходом за пределы технической зоны заменённого Артёма Дзюбы, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мостовой: «Краснодар» или «Спартак» обязаны испортить юбилейный год «Зениту»
- Сенатор Карасин раскритиковал планы США привлечь Асада к ответственности
- Минимальная стоимость сигарет в 2025 году вырастет до 135 рублей
- СМИ: Более 50% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году
- Женщина и ребенок провалились под лед на озере Тургояк в Челябинской области
- Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии
- В ГД напомнили о штрафах до 300 тысяч рублей за нелегальную продажу пиротехники
- Армия Израиля нанесла удары по остаткам химоружия и стратегическим объектам в Сирии
- Экс-замглавы курской корпорации арестовали по делу о строительстве линий обороны
- СМИ: В трех сирийских городах ввели комендантский час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru