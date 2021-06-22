Черданцев: «Странно, что Черчесов не подал в отставку»
Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей двенадцатого игрового дня Евро-2020.
Сборная России завершила выступление на Евро-2020
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, крупно проиграв два матча из трех и заняв последнее место в группе. В 2012 и 2016 годах наша команда также не смогла выйти из группы на Евро. А сейчас установила рекорд по «привозам» голов.
Георгий Черданцев: «Я думаю, в этой новости самое главное, что сборная не вышла из группы, заняла последнее место и «Евро» для нее закончился, а про все эти «рекорды» мы забудем. Но наверно, еще долго будем помнить, вот то ощущение безнадеги, которое лично меня не покидало на протяжении всех этих трех матчей», - сказал он.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал подавать в отставку
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал подавать в отставку, отметив, что видит свет в конце тоннеля и знает, куда идет. По его словам, команде не пошел на пользу лишний год, затянувший начало турнира из-за пандемии. Однако СМИ уже называют имена его возможных преемников.
Георгий Черданцев: «Мне лично странно, что Черчесов не подал в отставку сразу после матча, потому что четвертое место и поражение 1:4 в решающей игре, наверное, являются поводом для того, чтобы проявить свои человеческие и тренерские эмоции. Другое дело, принял бы это отставку Российский футбольный союз или нет. Мне, кажется, чисто по-тренерски и по-человечески эти эмоции были бы нам более понятны, чем «свет в конце тоннеля» после 1:4. Что же это там светит, просто интересно», - отметил комментатор.
Капитан сборной России Артем Дзюба описал игру с Данией непечатными словами
По его мнению, эта команда на одном уровне с нашей сборной, а все решил нелепый гол.
Георгий Черданцев: «Артем Дзюба всегда все правильно говорит. Другой вопрос, что происходит на деле. Все-таки оценивают не по словам футболистов, а по делам и, самое главное, по результату, а дела и результат были неудовлетворительными», - резюмировал телеведущий.
На сегодняшний день известны 11 из 16 участников плей-офф Чемпионата Европы
Сегодня решится судьба сборной Хорватии, взявшей серебро последнего чемпионата Мира. Пока у хорватов одно-единственное очко и игра с Шотландцами.
Георгий Черданцев: «Но еще надо добавить, что игра с Шотландией в Глазго на ее поле. И пример сборной Хорватии показывает, что результаты Чемпионата Мира давно уже нужно было бы забыть и не ожидать каких-то перспектив от нашей сборной России, припоминая, как мы ярко выступали три года назад», - поделился собеседник НСН.
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