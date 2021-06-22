Черданцев: «Странно, что Черчесов не подал в отставку»

Георгий Черданцев: «Мне лично странно, что Черчесов не подал в отставку сразу после матча, потому что четвертое место и поражение 1:4 в решающей игре, наверное, являются поводом для того, чтобы проявить свои человеческие и тренерские эмоции. Другое дело, принял бы это отставку Российский футбольный союз или нет. Мне, кажется, чисто по-тренерски и по-человечески эти эмоции были бы нам более понятны, чем «свет в конце тоннеля» после 1:4. Что же это там светит, просто интересно», - отметил комментатор.

