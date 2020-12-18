В РУСАДА прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда

«Тот факт, что WADA не смогло убедить арбитров CAS наказать «чистых» атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации – победа здравого смысла, дающая «чистым» спортсменам и из других стран шанс на защиту», - подчеркнул Буханов.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Российским спортсменам в течение двух лет запрещено выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

Участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира разрешено только спортсменам из России, не подпадающим под дисквалификацию. На их форме не может быть изображения российского флага, но обязательно должна быть надпись «нейтральный атлет».

Запрещается проигрывать или петь гимн России в официальных местах проведения соревнований. В то же время форма спортсменов сможет содержать сами цвета национального флага.

Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований.

Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира.

