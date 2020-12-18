В РУСАДА прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда
РУСАДА не в полной мере удовлетворено решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA), говорится в сообщении российской национальной антидопинговой организации.
Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов, CAS не стал ограничивать чистых спортсменов. Он назвал это «существенным прецедентом», который защитит российских спортсменов и поможет в будущем другим.
И.о гендиректора отметил, что «арбитраж проявил справедливость в этом знаковом для спортивной арбитражной практики деле и принял решение, отвечающее интересам всей международной спортивной общественности».
«Тот факт, что WADA не смогло убедить арбитров CAS наказать «чистых» атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации – победа здравого смысла, дающая «чистым» спортсменам и из других стран шанс на защиту», - подчеркнул Буханов.
Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Российским спортсменам в течение двух лет запрещено выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.
Участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира разрешено только спортсменам из России, не подпадающим под дисквалификацию. На их форме не может быть изображения российского флага, но обязательно должна быть надпись «нейтральный атлет».
Запрещается проигрывать или петь гимн России в официальных местах проведения соревнований. В то же время форма спортсменов сможет содержать сами цвета национального флага.
Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований.
Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира.
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