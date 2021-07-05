«Дуракам закон не писан». Губерниев не понимает, почему стал угрозой нацбезопасности Украины

«Полное недоумение. Дуракам закон не писан. Все знают, как я поддерживаю Украину на спортивных соревнованиях. Ни один комментатор этого не делает, как я это делаю. Хочу просто посочувствовать людям, которые это сделали», - сказал Губерниев в интервью «Чемпионату».

По словам комментатора, к нему прекрасно относятся на Украине, и он уже начал получать письма поддержки от украинцев.

Губерниев выдвинул несколько версий причин, по которым его могли внести в «черный список».

«Видимо, я слишком кричал «Россия». Особенно, когда украинская команда выиграла эстафету в Сочи. Пусть они пересмотрят мои репортажи и как я поддерживаю всех украинских спортсменов. А если они обиделись на моё замечание, что русский язык объединяет сборную Украины по футболу… То тут нечего пенять на зеркало, коли рожа крива», - отметил комментатор.

При этом он уверен, что это решение «так или иначе отменят».

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев заявлял НСН, что на Евро-2020 поддерживает не только Россию, но и сборную Украины.