Виктор Гусев: Я болею за сборную Украины
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей тринадцатого игрового дня Евро-2020.
В России разделились мнения относительно возможной отставки тренера сборной Станислава Черчесова.
Опросы показывают, что более 70% болельщиков - за его досрочное увольнение. Их оппоненты считают, что неразумно менять тренера за год до Чемпионата Мира.
Виктор Гусев: «В этой информации есть небольшая неточность: до Чемпионата Мира не год, отборочный матч с хорватами уже в 21:45 1 сентября этого года. Других игроков нет, у Черчесова собраны все сильнейшие. С этими же игроками нужно подготовить команду к сентябрю. Если у вас есть кандидатура тренера, который сможет это сделать, давайте менять тогда», - предложил комментатор.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил поддержку Роману Зобнину
Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил поддержку Роману Зобнину, допустившему катастрофическую ошибку в матче Россия – Дания. «То, что произошло в сборной, произошло в сборной. Мои игроки будут лучшими для меня всегда. Мы его примем тут с радостью и будем работать вместе», - сказал португальский тренер.
Виктор Гусев: «Ну, согласитесь, было бы странно, если бы Руй сказал: «Нет, Рома, не приезжай на базу теперь». Думаю, что вообще это было сказано, чтобы провозгласить тезис – «Мои игроки будут лучшими для меня всегда». А вот этот тезис абсолютно правильный», - отметил он.
Сегодня на Евро-2020 завершится групповой этап и решится судьба сборной Украины
С третьего места в группе в плей-офф уже вышли Швейцария и Чехия. Еще на две путевки претендуют четыре команды, в числе которых, в частности, Украина, Португалия и Финляндия.
Виктор Гусев: «Я болею за сборную Украины, Андрей Шевченко мой хороший друг. Кроме того, все мы увидели очень мощный потенциал украинцев в первом матче группового турнира, и хочется понять, почему потом стало гораздо хуже. Просто с футбольной точки зрения это очень интересно», - пояснил собеседник НСН.
Действующий чемпион Европы сборная Португалия во главе с Криштиану Роналду рискует не попасть в плей-офф Евро-2020
В завершающем матче группового этапа с Францией португальцам нужна, как минимум, ничья.
Виктор Гусев: «Я думаю, что Португалия не сможет не только выиграть у Франции, но и добиться ничьей, потому что уж очень сильна атака французов и уж очень слаба и не мобильна оборона португальцев», - поделился предположением комментатор.
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