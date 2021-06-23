Виктор Гусев: Я болею за сборную Украины

Виктор Гусев: «В этой информации есть небольшая неточность: до Чемпионата Мира не год, отборочный матч с хорватами уже в 21:45 1 сентября этого года. Других игроков нет, у Черчесова собраны все сильнейшие. С этими же игроками нужно подготовить команду к сентябрю. Если у вас есть кандидатура тренера, который сможет это сделать, давайте менять тогда», - предложил комментатор.

