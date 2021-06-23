Виктор Гусев: Я болею за сборную Украины

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей тринадцатого игрового дня Евро-2020.

1

В России разделились мнения относительно возможной отставки тренера сборной Станислава Черчесова.

Опросы показывают, что более 70% болельщиков - за его досрочное увольнение. Их оппоненты считают, что неразумно менять тренера за год до Чемпионата Мира. 

Виктор Гусев: «В этой информации есть небольшая неточность: до Чемпионата Мира не год, отборочный матч с хорватами уже в 21:45 1 сентября этого года. Других игроков нет, у Черчесова собраны все сильнейшие. С этими же игроками нужно подготовить команду к сентябрю. Если у вас есть кандидатура тренера, который сможет это сделать, давайте менять тогда», - предложил комментатор.

2

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил поддержку Роману Зобнину

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил поддержку Роману Зобнину, допустившему катастрофическую ошибку в матче Россия – Дания. «То, что произошло в сборной, произошло в сборной. Мои игроки будут лучшими для меня всегда. Мы его примем тут с радостью и будем работать вместе», - сказал португальский тренер. 

Виктор Гусев: «Ну, согласитесь, было бы странно, если бы Руй сказал: «Нет, Рома, не приезжай на базу теперь». Думаю, что вообще это было сказано, чтобы провозгласить тезис – «Мои игроки будут лучшими для меня всегда». А вот этот тезис абсолютно правильный», - отметил он.

3

Сегодня на Евро-2020 завершится групповой этап и решится судьба сборной Украины

С третьего места в группе в плей-офф уже вышли Швейцария и Чехия. Еще на две путевки претендуют четыре команды, в числе которых, в частности, Украина, Португалия и Финляндия. 

Виктор Гусев: «Я болею за сборную Украины, Андрей Шевченко мой хороший друг. Кроме того, все мы увидели очень мощный потенциал украинцев в первом матче группового турнира, и хочется понять, почему потом стало гораздо хуже. Просто с футбольной точки зрения это очень интересно», - пояснил собеседник НСН.

4

Действующий чемпион Европы сборная Португалия во главе с Криштиану Роналду рискует не попасть в плей-офф Евро-2020

В завершающем матче группового этапа с Францией португальцам нужна, как минимум, ничья. 

Виктор Гусев: «Я думаю, что Португалия не сможет не только выиграть у Франции, но и добиться ничьей, потому что уж очень сильна атака французов и уж очень слаба и не мобильна оборона португальцев», - поделился предположением комментатор. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуСтанислав ЧерчесовФутболисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости