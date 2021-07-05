Губерниева внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства культуры и информационной политики страны.

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Ранее Губерниев высказался в своем Telegram-канале о выходе сборной Украины в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. «Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — написал телеведущий, комментируя общение главного тренера команды Андрея Шевченко и футболиста Александра Зинченко с журналистами на русском языке.

Помимо Губерниева в список внесли режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову и актера Романа Юрченко, сообщила Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Губерниев
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