Губерниева внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства культуры и информационной политики страны.
Ранее Губерниев высказался в своем Telegram-канале о выходе сборной Украины в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. «Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — написал телеведущий, комментируя общение главного тренера команды Андрея Шевченко и футболиста Александра Зинченко с журналистами на русском языке.
Помимо Губерниева в список внесли режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову и актера Романа Юрченко, сообщила Газета.ру.
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