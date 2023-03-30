Дюков: РФС поддержит возвращение пива на стадионы

«Если завтра правительство решит вернуть, мы выступим за», — уточнил глава РФС.

Вместе с тем, он отметил, что не каждый болельщик поддержит эту идею.

Ранее депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с НСН заявил, что футбольные и хоккейные лиги России, настаивая на возвращении пива на стадионы, преследуют свои шкурные финансовые интересы.

