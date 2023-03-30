Дюков: РФС поддержит возвращение пива на стадионы
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС за возвращение пива на стадионы страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, эта позиция озвучивалась уже неоднократно.
«Если завтра правительство решит вернуть, мы выступим за», — уточнил глава РФС.
Вместе с тем, он отметил, что не каждый болельщик поддержит эту идею.
Ранее депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с НСН заявил, что футбольные и хоккейные лиги России, настаивая на возвращении пива на стадионы, преследуют свои шкурные финансовые интересы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru