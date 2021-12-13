«Я не бычусь!» Хабиб рассказал об отношении к критике и родным

Боец также пообещал «не бычиться» на тех, кто не считает его идеальным.

«Если человек критикует, что мне чего-то не хватает, это не значит, что я должен бычиться на него и говорить: «Нет, я такой идеальный». Если человек не может воспринимать критику, значит у него есть некая проблема со своей гордостью, нет принятия тех или иных вещей, которые с ним происходят, а они со всеми происходят, и со мной, и с вами. Бывают минусы, бывают плюсы, но самое главное, чтобы минусов не было больше, чем плюсов», - считает Хабиб.

Он также признался, что «разговаривал с братом» после инцидента с наездом автомобиля на полицейского. При этом Хабиб утверждает, что ни у кого ничего не просил в этой связи.

«Разговоры с братом были и есть. В этом разбирался Следственный комитет, я туда не лез, никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия — неважно, кто это: Хабиб, Никита Нагорный, Усман Нурмагомедов», - сказал бывший чемпион.

В середине ноября брата Хабиба Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задержали после того, как на въезде в аэропорт Каспийска они сбили на автомобиле полицейского. После того, как их доставили в Дагестан, Нурмагомедову был присвоен статус свидетеля, а Идрисова отправили под домашний арест, напоминает РБК.

В октябре Хабиб решил «потроллить» своего извечного соперника Конора Макгрегора с помощью отсыла к резонансному избиению дагестанцами пассажира московского метро. Эта шутка вызвала большой общественный резонанс.