«Я не бычусь!» Хабиб рассказал об отношении к критике и родным

Боец признался, что «не лез» в расследование инцидента с братом и «никому не звонил», а заодно рассказал, что очень критично относится к близким.

Известный боец, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хорошо относится к критике, если она «не переходит границы», сообщает специальный корреспондент «Радиоточки НСН».

«Я очень хорошо отношусь к критике, просто критика очень сильно дружит с оскорблениями, они всегда рядом. Когда критика переходит в оскорбления – это другой вопрос, но есть же и здравая критика. Я вырос в критике, самым большим моим критиком был отец, человек, который никогда меня не хвалил и всегда критиковал. Я тоже стараюсь очень критично относиться к своим близким людям. Я считаю, что это правильно потому что, если человек только достигает чего-то, и ты начинаешь хвалить его, есть очень большая вероятность, что ты его испортишь. Так что критика всегда должна присутствовать, но, конечно, она не должна переходить границы и превращаться в оскорбления», - сказал Хабиб на пресс-конференции в Москве.

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Боец также пообещал «не бычиться» на тех, кто не считает его идеальным.

«Если человек критикует, что мне чего-то не хватает, это не значит, что я должен бычиться на него и говорить: «Нет, я такой идеальный». Если человек не может воспринимать критику, значит у него есть некая проблема со своей гордостью, нет принятия тех или иных вещей, которые с ним происходят, а они со всеми происходят, и со мной, и с вами. Бывают минусы, бывают плюсы, но самое главное, чтобы минусов не было больше, чем плюсов», - считает Хабиб.

Он также признался, что «разговаривал с братом» после инцидента с наездом автомобиля на полицейского. При этом Хабиб утверждает, что ни у кого ничего не просил в этой связи.

«Разговоры с братом были и есть. В этом разбирался Следственный комитет, я туда не лез, никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия — неважно, кто это: Хабиб, Никита Нагорный, Усман Нурмагомедов», - сказал бывший чемпион.

В середине ноября брата Хабиба Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задержали после того, как на въезде в аэропорт Каспийска они сбили на автомобиле полицейского. После того, как их доставили в Дагестан, Нурмагомедову был присвоен статус свидетеля, а Идрисова отправили под домашний арест, напоминает РБК.

В октябре Хабиб решил «потроллить» своего извечного соперника Конора Макгрегора с помощью отсыла к резонансному избиению дагестанцами пассажира московского метро. Эта шутка вызвала большой общественный резонанс.

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что своей «шуткой» Хабиб высмеял и пострадавшего. При этом Журова призналась, что всегда, когда она комментирует «что-то про Хабиба», в ее жизни «начинается ужас».

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал слова Хабиба «очень странной шуткой», а бывший боец Олега Тактаров, снимавшийся в свое время в Голливуде, отреагировал на «троллинг» Хабиба нецензурными словами.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:НурмагомедовКритикаСпортсмены
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