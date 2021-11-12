Глава Следственного комитета России взял под особый контроль дело Нурмагомедова

Инцидент с 23-летним мужчиной, родным братом прославленного бойца смешанных единоборств в легком весе Хабиба Нурмагомедова произошел в аэропорту Каспийска. Нурмагомедов-младший, управляя транспортным средством без номеров, отказался остановиться на просьбу сотрудников ГИБДД и продолжил движение. Водитель наехал на оградительные заграждения, а следом и на сотрудника правоохранительных органов.

Усман Нурмагомедов, как и брат выступает в легком весе. В октябре этого года он провел бой в рамках турнира Bellator 269, где одержал победу в первом раунде над представителем Финляндии.