Глава Следственного комитета России взял под особый контроль дело Нурмагомедова
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать о развитии дела Усмана Нурмагомедова, а также в кратчайшие сроки выяснить все обстоятельства произошедшего.
Инцидент с 23-летним мужчиной, родным братом прославленного бойца смешанных единоборств в легком весе Хабиба Нурмагомедова произошел в аэропорту Каспийска. Нурмагомедов-младший, управляя транспортным средством без номеров, отказался остановиться на просьбу сотрудников ГИБДД и продолжил движение. Водитель наехал на оградительные заграждения, а следом и на сотрудника правоохранительных органов.
Усман Нурмагомедов, как и брат выступает в легком весе. В октябре этого года он провел бой в рамках турнира Bellator 269, где одержал победу в первом раунде над представителем Финляндии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Верховный суд счёл законным обязательный ПЦР-тест после поездки за границу
- СМИ: три человека погибли при взрыве в мечети на востоке Афганистана
- В Германии введут бесплатные тесты на COVID-19
- В Чувашии введут QR-коды для людей с антителами
- Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
- Более 200 тысяч детей заразились коронавирусом в Москве с начала пандемии
- Песков заявил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина
- Кремль оценил идею введение платы за лечение непривитых COVID-больных
- В Кремле оценили публикации о «планах» по «вторжению» России на Украину
- Россия направила странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru