Глава Следственного комитета России взял под особый контроль дело Нурмагомедова

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать о развитии дела Усмана Нурмагомедова, а также в кратчайшие сроки выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Нормально всё»: Брат Хабиба Нурмагомедова откликнулся на сообщения о своем задержании

Инцидент с 23-летним мужчиной, родным братом прославленного бойца смешанных единоборств в легком весе Хабиба Нурмагомедова произошел в аэропорту Каспийска. Нурмагомедов-младший, управляя транспортным средством без номеров, отказался остановиться на просьбу сотрудников ГИБДД и продолжил движение. Водитель наехал на оградительные заграждения, а следом и на сотрудника правоохранительных органов.

Усман Нурмагомедов, как и брат выступает в легком весе. В октябре этого года он провел бой в рамках турнира Bellator 269, где одержал победу в первом раунде над представителем Финляндии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:НурмагомедовПроисшествиеСледственный Комитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры