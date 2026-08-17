Португальский футболист Криштиану Роналду еще хочет побить один рекорд, поэтому завершит карьеру только после этого, рассказал НСН экс-нападающий сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин.

Роналду заявил, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру в конце этого сезона. Он признался, что с нетерпением ждёт возможности проводить больше времени с семьей. А также хочет отдыхать, путешествовать и играть в падел. Его слова приводит журнал Vogue. Булыкин усомнился, что решение окончательное.