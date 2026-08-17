Доиграет до рекорда: Булыкин не поверил, что Роналду закончит карьеру через год
Будущее футболиста зависит от трех факторов, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Португальский футболист Криштиану Роналду еще хочет побить один рекорд, поэтому завершит карьеру только после этого, рассказал НСН экс-нападающий сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин.
Роналду заявил, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру в конце этого сезона. Он признался, что с нетерпением ждёт возможности проводить больше времени с семьей. А также хочет отдыхать, путешествовать и играть в падел. Его слова приводит журнал Vogue. Булыкин усомнился, что решение окончательное.
«Я думаю, что решение будет зависеть от трех факторов. Во-первых, забьет ли он 1000 голов за это время, поставит рекорд или нет. Во-вторых, будет ли он нужен сборной в качестве лидера со скамейки и сможет ли он создать атмосферу в команде. А третье — его физическая форма. Уже не тот возраст, чтобы ее держать, но на пару-тройку игр всегда можно собраться», — отметил он.
Булыкин также оценил перспективы Роналду в качестве тренера.
«Для того, чтобы стать тренером, сначала необходимо отучиться, причем не один год. Потом надо набраться опыта. Я не удивлюсь, если он пойдет по этой дороге. После того, как он добился всего в футболе как игрок, а если еще попытается повторить достижения как тренер, то это будет феноменально. У нас есть такие люди, за границей — Карло Анчелотти и Зинедин Зидан, который сейчас возглавил сборную Франции. Хочется, чтобы великие игроки не уходили из футбола, а передавали опыт и мастерство молодым в качестве наставников», — указал он.
Кстати, Булыкин встречался с Роналду на футбольном поле: за сборную России он сыграл против Португалии 13 октября 2004 года. Этот матч запомнился разгромом россиян со счетом 1:7.
Ранее известный футбольный тренер Валерий Непомнящий сделал выбор между Роналду и аргентинским игроком Лионелем Месси в интервью НСН.
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