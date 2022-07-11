Дочери Валерия Карпина не смогли оформить Fan ID
Супруга главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина Дарья заявила, что их дочери не смогли получить паспорт болельщика (Fan ID), сообщает «РБ Спорт».
По её словам, девочки родились за границей и не имеют российского свидетельства о рождении, которые необходимо зарегистрировать на «Госуслугах».
«Поэтому теперь есть проблемы с оформлением. Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ», — добавила Карпина.
Ранее в России вступил в силу закон о введении паспорта болельщика (Fan ID), который потребуется для посещения некоторых матчей футбольной Российской Премьер-Лиги и Кубка России.
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