СМИ: болельщики заявили о сбоях в системе оформления Fan ID на «Госуслугах»

По словам болельщиков, система отклоняет все поступающие заявления. При этом граждане отмечают, что ранее не имели проблем с законом, которые могли бы стать причиной отказа в выдаче Fan ID.

Также пользователи заявляют, что в техподдержке «Госуслуг» объясняют произошедшее «технической ошибкой», над устранением которой уже работают.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, в котором утверждён список соревнований, где с 4 июля понадобится Fan ID, сообщает телеканал «360». Это матчи чемпионата России по футболу и финала Кубка России на стадионах в Сочи, Самаре, Ростове, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.