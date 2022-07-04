СМИ: болельщики заявили о сбоях в системе оформления Fan ID на «Госуслугах»
Система оформления Fan ID (паспорта болельщика) на «Госуслугах» дала сбой в первый день работы, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пользователей портала.
По словам болельщиков, система отклоняет все поступающие заявления. При этом граждане отмечают, что ранее не имели проблем с законом, которые могли бы стать причиной отказа в выдаче Fan ID.
Также пользователи заявляют, что в техподдержке «Госуслуг» объясняют произошедшее «технической ошибкой», над устранением которой уже работают.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, в котором утверждён список соревнований, где с 4 июля понадобится Fan ID, сообщает телеканал «360». Это матчи чемпионата России по футболу и финала Кубка России на стадионах в Сочи, Самаре, Ростове, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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