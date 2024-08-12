«До конца карьеры!»: Журова о сменивших гражданство медалистах Парижа-2024
Победители и призеры Олимпиады могут и не вспомнить Россию, опасаясь санкций, сказала в эфире НСН Светлана Журова, вспомнив «сбитого летчика» Виктора Ана.
Российские спортсмены, сменившие спортивное гражданство и выигравшие медали Олимпиады-2024 под флагами других стран, вряд и захотят «возвращаться», заявила в интервью НСН депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Накануне в Париже завершилась летняя Олимпиада, до которой было допущено 15 российских спортсменов в «нейтральном статусе», завоевавших одно-единственное серебро. При этом сменившие спортивное гражданство россияне взяли 17 медалей, в том числе шесть золотых.
«Раньше, когда спортсмены выигрывали медаль за другую страну, они всегда вспоминали Россию. Может быть, они боятся санкций и сейчас ничего позитивного не скажут. Если они поменяли спортивное гражданство, назад на российское они его менять не будут. Многие из них и готовятся, и тренируются здесь, но до окончания спортивной карьеры будут выступать под другим флагом. Если ты выиграл медаль не для России, нужно время, чтобы все подзабыли, чемпионом от какой страны ты являлся. А кто-то скажет: какая разница, я выиграл и вернусь назад и сменю назад гражданство. Правда, я не знаю таких случаев», - сказала Журова.
По ее словам, сильным спортсменам сложно выбрать: пропустить Олимпиаду или сменить гражданство. При этом Журова вспомнила конькобежца Виктора Ана, выступавшего сначала за Южную Корею, а потом за Россию.
«Для тех, кто претендует на медали, это очень сложная дилемма. Здесь многое зависит от возраста, от условий, в которых здесь спортсмен оказывается, а если поддержка нулевая... Мы же тоже забирали к себе таких спортсменов, как Виктор Ан, которого в Корее списали. Сказали, что он больше медалей не завоюет, "сбитый летчик" и не нужен стране, а он завоевал на Олимпиаде в Сочи три медали для себя и для России. Это зависит от человека. Я не могла бы сменить спортивное гражданство, а кто-то ничего такого в этом не видит», - отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
При этом Журова указала, что в ряде видов спорта в других странах легче пройти отбор на Олимпиаду.
«Например, борцам здесь еще надо отбор пройти, у нас чемпионат России, как суперолимпийские игры, а там все проще. Во многих видах борьбы или в гимнастике в России надо еще прорваться, а те, кто был на Олимпиаде, здесь даже не попадали в сборную. Думаю, что они даже радуются, что не было россиян и они смогли выиграть свои медали», - заключила собеседница НСН.
По итогам Олимпиады-2024 в Париже золотые медали завоевали шестеро экс-россиян. В их числе дзюдоист Зелим Коцоев (выступавший за Азербайджан), представители вольной борьбы Разамбек Жамалов (Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария), гимнастка Дарья Варфоломеев (Германия) и волейболистка Екатерина Антропова (Италия). Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что вся республика радуется победам «наших спортсменов», несмотря на то, что они выступали в Париже под флагами других стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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