«Дно, позорище, катастрофа!» В России негодуют из-за вылета хоккеистов с ЧМ-2021
Российские хоккеисты, которым пророчили «легкую прогулку» в четвертьфинале с Канадой, не смогли дойти «до финала, Солнца и Юпитера» и досрочно покинули ЧМ.
Российские спортивные СМИ и болельщики крайне негативно отреагировали на досрочный вылет хоккейной сборной с Чемпионата мира.
Накануне вечером состоялся четвертьфинал ЧМ-2021, в котором Россия уступила Канаде 1:2, пропустив решающий гол в овертайме и завершив на этом борьбу за медали.
«Россия заснула», «позор», «катастрофа», пишет «Спорт-Экспресс». «Может, бойкотировать Олимпиаду? Зачем лишний раз позориться», - вторит ему «Советский спорт». «Лента.ру» называет произошедшее «фантастическим позорищем», а «Чемпионат» считает, что гол канадцев в овертайме «поставил Россию на колени». «Внезапная смерть», констатируют РИА Новости, называя выступление россиян на ЧМ «рижским кошмаром». ТАСС отмечает, что «Россия разучилась побеждать», а «Спортс.ру» считает, что Россия как хоккейная нация теперь «на самом дне».
Тем не менее, до 45-й минуты игры Россия выигрывала у Канады 1:0 за счет гола Евгения Тимкина. Однако канадцы в третьем периоде сравняли счет и вырвали победу на третьей минуте овертайма.
Таким образом, в полуфиналах ЧМ-2021 сыграют США против Канады, а Финляндия против Германии. При этом, действующими чемпионами мира являются финны.
Главный тренер российской команды Валерий Брагин сказал после игры, что в ней были собраны лучшие игроки, однако некоторые лидеры были «не в лучшем состоянии». При этом Брагин признался, что ему не стыдно за дебютантов сборной.
«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то - нет. Бывают такие матчи. Самое главное - противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их оборону. В овертайме пропустили гол. Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо всё проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. Четвертьфинал - такой матч, что, может, где-то наши не так ярко сыграли. Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Готов ли везти сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекин? Это не мне решать. Без комментариев», - цитирует Брагина «Чемпионат».
Российские болельщики крайне недовольны не только игрой, но и предматчевыми высказываниями знаменитого в прошлом хоккеиста, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.
«А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», - сказал Фетисов в интервью, разошедшемся по многим СМИ.
При этом главный тренер сборной Канады Жерар Галлан сказал, что ему «все равно» на эти высказывания Фетисова.
«Наша команда чувствует уверенность в себе, сборной Канады всё равно на слова Фетисова. Мы выйдем играть на победу, покажем свой лучший хоккей и посмотрим, что будет», - сказал Галлан «Чемпионату» перед игрой с Россией.
Сборная России заняла первое место на групповом этапе и вышла на Канаду, которой до этого три раза подряд проигрывала на Чемпионатах мира. А вот со второго места в группе можно было бы выйти на Германию вместо Канады. Однако российская сборная предпочла не «выбирать соперника», а между делом выбить из турнира Швецию.
Бывший тренер Сборной России по хоккею Вячеслав Быков, дважды приводивший национальную команду к титулу чемпионов мира, перед игрой России с Канадой сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в бытность тренером и хоккеистом никогда не занимался подобными «подсчетами».
Российские хоккеисты из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступали на ЧМ в Латвии под флагом Олимпийского комитета России и под названием ОКР. Подытоживая бесславное выступление хоккеистов, СМИ сошлись во мнении, что российская команда не имела на Чемпионате мира ни игры, ни флага, ни названия.
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