«Дно, позорище, катастрофа!» В России негодуют из-за вылета хоккеистов с ЧМ-2021

«Россия заснула», «позор», «катастрофа», пишет «Спорт-Экспресс». «Может, бойкотировать Олимпиаду? Зачем лишний раз позориться», - вторит ему «Советский спорт». «Лента.ру» называет произошедшее «фантастическим позорищем», а «Чемпионат» считает, что гол канадцев в овертайме «поставил Россию на колени». «Внезапная смерть», констатируют РИА Новости, называя выступление россиян на ЧМ «рижским кошмаром». ТАСС отмечает, что «Россия разучилась побеждать», а «Спортс.ру» считает, что Россия как хоккейная нация теперь «на самом дне».

Тем не менее, до 45-й минуты игры Россия выигрывала у Канады 1:0 за счет гола Евгения Тимкина. Однако канадцы в третьем периоде сравняли счет и вырвали победу на третьей минуте овертайма.

Таким образом, в полуфиналах ЧМ-2021 сыграют США против Канады, а Финляндия против Германии. При этом, действующими чемпионами мира являются финны.

Главный тренер российской команды Валерий Брагин сказал после игры, что в ней были собраны лучшие игроки, однако некоторые лидеры были «не в лучшем состоянии». При этом Брагин признался, что ему не стыдно за дебютантов сборной.

«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то - нет. Бывают такие матчи. Самое главное - противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их оборону. В овертайме пропустили гол. Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо всё проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. Четвертьфинал - такой матч, что, может, где-то наши не так ярко сыграли. Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Готов ли везти сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекин? Это не мне решать. Без комментариев», - цитирует Брагина «Чемпионат».

Российские болельщики крайне недовольны не только игрой, но и предматчевыми высказываниями знаменитого в прошлом хоккеиста, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

«А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», - сказал Фетисов в интервью, разошедшемся по многим СМИ.

При этом главный тренер сборной Канады Жерар Галлан сказал, что ему «все равно» на эти высказывания Фетисова.

«Наша команда чувствует уверенность в себе, сборной Канады всё равно на слова Фетисова. Мы выйдем играть на победу, покажем свой лучший хоккей и посмотрим, что будет», - сказал Галлан «Чемпионату» перед игрой с Россией.

Сборная России заняла первое место на групповом этапе и вышла на Канаду, которой до этого три раза подряд проигрывала на Чемпионатах мира. А вот со второго места в группе можно было бы выйти на Германию вместо Канады. Однако российская сборная предпочла не «выбирать соперника», а между делом выбить из турнира Швецию.