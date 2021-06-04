Брагин назвал результат сборной по хоккею в прошедшем сезоне «неудовлетворительным»
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин после проигрыша команды в матче с Канадой на 1/4 чемпионате мира в Риге поставил неудовлетворительную оценку проведенному сборной сезону. Об этом сообщает издание "Чемпионат".
Брагин заявил изданию, что результат сборной "неудовлетворительный" и отметил, что игроки и он сам "расстроены", поэтому "комментировать особо нечего". Сборная России завершила матч с Канадой со счетом 1:2, решающий гол был пропущен в овертайме.
При этом в основном этапе российская команда заняла первое место в группе А, тогда как канадская сборная находилась на четвертой строчке в турнирной таблице. Также в прошедшем сезоне российские хоккеисты выиграли Еврохоккейтур.
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