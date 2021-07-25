Дмитрий Чернышенко поздравил медалисток команды ОКР На Олимпиаде в Токио

По мнению вице-премьера, россиянки показали настоящий русский характер и силу воли.

«Девушки ...выдержали сложные схватки и в решающий момент доказали, что заслуженно завоевали награды, к которым они шли в этот непростой олимпийский цикл. Ждем такого же медального триумфа от представителей других видов спорта», - заключил зампред правительства РФ.

Он также отметил, что Россия закрепилась в медальном топе. В стране традиционно возлагают особые надежды на достижения спортсменов в художественной и спортивной гимнастике, синхронном плавании и борьбе.

Россия находится на пятом месте в общем медальном зачете ОИ-2020 по итогам второго дня с одной золотой, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями (7 медалей). На четвертом месте Южная Корея (5 медалей), на третьем - США (10), на втором - Япония (6). Первую строку занимает Китай (11), завоевавший 6 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.

