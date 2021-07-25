Дмитрий Чернышенко поздравил медалисток команды ОКР На Олимпиаде в Токио
Вице-премьер российского кабмина Дмитрий Чернышенко поздравил российских спортсменок, завоевавших медали на Олимпийских Играх в Токио.
«Поздравляю наших прекрасных спортсменок с завоеванием олимпийских наград - Виталину Бацарашкину с золотом в стрельбе из пневматического пистолета, рапиристок Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову - с серебром и бронзой, тхэквондистку Татьяну Минину - с серебром Олимпийских игр Токио 2020», - цитирует Чернышенко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
По мнению вице-премьера, россиянки показали настоящий русский характер и силу воли.
«Девушки ...выдержали сложные схватки и в решающий момент доказали, что заслуженно завоевали награды, к которым они шли в этот непростой олимпийский цикл. Ждем такого же медального триумфа от представителей других видов спорта», - заключил зампред правительства РФ.
Он также отметил, что Россия закрепилась в медальном топе. В стране традиционно возлагают особые надежды на достижения спортсменов в художественной и спортивной гимнастике, синхронном плавании и борьбе.
Россия находится на пятом месте в общем медальном зачете ОИ-2020 по итогам второго дня с одной золотой, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями (7 медалей). На четвертом месте Южная Корея (5 медалей), на третьем - США (10), на втором - Япония (6). Первую строку занимает Китай (11), завоевавший 6 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 072 / сут.
Умерли
154 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+18 678 / сут.
- Площадь пожара в древнем доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась
- Дмитрий Чернышенко поздравил медалисток команды ОКР На Олимпиаде в Токио
- Ученые доказали влияние COVID-19 на интеллект человека больше инсульта
- В Амурской области возбуждено уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
- Российская тхэквондистка Минина получила серебро на ОИ-2020
- В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы о национальности
- Минус эмоции, плюс автоматизм. Виталина Бацарашкина о победе на ОИ-2020
- Ученый обвинил The Lancet в развитии пандемии коронавируса
- Две медали выиграли россиянки в Токио в турнире рапиристок
- Жириновский призвал Зюганова оставить в покое директора совхоза Грудинина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru