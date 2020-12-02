Для посетителей Олимпиады в Японии не потребуется вакцинация

Власти Японии собираются разрешить иностранцам посетить Олимпиаду в Токио без обязательной вакцинации от коронавируса или карантина. Однако при этом иностранцам необходимо будет предоставить отрицательные тесты на COVID-19, загрузив его в специальное приложение для отслеживания. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Nikkei Business daily.

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Сейчас все въезжающие на территорию Японии должны пройти двухнедельную самоизоляцию, а также пользоваться приложением для отслеживания контактов.

Между тем, Международный олимпийский комитет (МОК) постарается обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и других участников летних Олимпийских игр в Токио, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОлимпиадаЯпония
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