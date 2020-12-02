Для посетителей Олимпиады в Японии не потребуется вакцинация

Сейчас все въезжающие на территорию Японии должны пройти двухнедельную самоизоляцию, а также пользоваться приложением для отслеживания контактов.

Между тем, Международный олимпийский комитет (МОК) постарается обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и других участников летних Олимпийских игр в Токио, сообщает телеканал «360».

