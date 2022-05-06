Длительность футбольных матчей могут сократить до 60 минут
Бывший арбитр Марк Клаттенбург заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рассматривают идею сократить длительности футбольных матчей с 90 до 60 минут, пишет Daily Mail.
По его словам, в последнее время участились жалобы команд на недостаточное количество компенсированного времени. Он отметил, что проигравшая команда всегда хочет больше и привёл в пример полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» в компенсированное время пропустил два мяча от «Реала», в итоге вылетев из турнира.
Клаттенбург отметил, что решением проблемы может стать проведение матча в режиме чистого времени, то есть с секундомером, который будет останавливаться во время пауз. В частности, так делают в хоккее и баскетболе.
По данным Daily Mail, в текущем сезоне в Английской премьер-лиге мяч был в игре в среднем 55 минут 3 секунды - всё остальное время пришлось на различные паузы. Минимум зафиксирован в матче «Вест Хэма» и «Брентфорда», когда, за вычетом остановок, на игру пришлось всего 41 минута 33 секунды. Максимум нахождения мяча в игре - в противостоянии «Манчестер Сити» и «Бёрнли» (65 минут 42 секунды).
Ранее испанский «Реал» в дополнительное время одержал победу над английским «Манчестер Сити» во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 3:1, сообщает RT.
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