РФС предложил различные меры поддержки футбола на более чем 20 млрд рублей
В Российском футбольном союзе (РФС) предложили различные дополнительные меры поддержки отечественного футбола на сумму более 20 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РБК.
Так, в качестве меры поддержки рассматривается выплата зарплаты иностранным тренерам на их счета в зарубежных банках, а также введение нулевой ставки НДС по спонсорским контрактам. К тому же в качестве потенциального источника финансирования называют отчисления от деятельности букмекеров и продажи табачной и алкогольной продукции.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина назвала российский футбольный бизнес неэффективным.
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