РФС предложил различные меры поддержки футбола на более чем 20 млрд рублей

Так, в качестве меры поддержки рассматривается выплата зарплаты иностранным тренерам на их счета в зарубежных банках, а также введение нулевой ставки НДС по спонсорским контрактам. К тому же в качестве потенциального источника финансирования называют отчисления от деятельности букмекеров и продажи табачной и алкогольной продукции.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина назвала российский футбольный бизнес неэффективным.