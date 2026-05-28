Путин и Токаев начали переговоры в Астане
28 мая 202610:27
Дмитрий Меньшиков
Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе в Астане, сообщает RT.
Предполагается, что в ходе переговоров лидерами двух стран будут затронуты мировые события, также Токаев и Путин обсудят основные аспекты развития партнерских отношений Москвы и Астаны.
Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан 27 мая, мероприятие продлится до 29 мая.
