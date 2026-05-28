Путин и Токаев начали переговоры в Астане

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе в Астане, сообщает RT.

Предполагается, что в ходе переговоров лидерами двух стран будут затронуты мировые события, также Токаев и Путин обсудят основные аспекты развития партнерских отношений Москвы и Астаны.

Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан 27 мая, мероприятие продлится до 29 мая.

ФОТО: РИА Новости
