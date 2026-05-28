Путин назвал серьезной опасностью возможное распространение ядерного оружия
28 мая 202610:13
Дмитрий Меньшиков
Российский лидер Владимир Путин назвал риски распространения ядерного оружия серьезной опасностью, обращаясь к участникам Международного форума по безопасности, сообщает RT.
Кроме того, опасными явлениями глава государства назвал киберпреступность, наркобизнес, экстремизм, а также международный терроризм.
Ранее Путин заявил, что использование ядерного оружия является исключительной мерой для обеспечения безопасности страны.
