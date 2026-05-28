Заявления Шотландской национальной партии по референдуму о независимости – это лишь попытка отвлечь внимание избирателей от внутриполитического скандала. Об этом НСН рассказала руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости от Великобритании, сообщило шотландское правительство в соцсети X. Как пишет The National, 26 мая большинство депутатов (72 против 55) проголосовали за то, чтобы поддержать призыв первого министра Шотландии Джона Суинни к правительству Великобритании. Он требует издать указ в соответствии со ст. 30 Акта о Шотландии 1998 года, который передал бы шотландскому парламенту полномочия по организации референдума о независимости. Ананьева раскрыла, что никаких шансов на референдум нет.

«Правительство Кира Стармера (премьер-министр Британии. – Прим. НСН) уже отказало. Нужно получить согласие правительства и согласие общенационального парламента в Вестминстере для проведения референдума. Но мне кажется, что там история немножко лукавая. Как раз в эти дни обострился скандал с Питером Мюррелом – это бывший муж экс-лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стерджен. Выяснилось, что пока он был партийным казначеем, он из партийной казны присвоил себе 400 тысяч фунтов стерлингов. Его жена якобы не знала об этом и развелась с ним. Я думаю, что в этом причина. Потому что сначала Суинни говорил, что не собирается ставить вопрос о втором референдуме, потому что ШНП не набрала 65 мест. По-моему, это просто отвлечение внимания от скандала», - поделилась она.