Обязанности главного тренера ФК «Динамо» будет исполнять Павел Алпатов

В сообщении говорится, что ранее 32-летний специалист входил в тренерский штаб Славиши Йокановича, а также Сандро Шварца. Кроме того, он работал в Академии имени Льва Яшина и в «Динамо-2».

«Сегодня динамовцы под руководством Алпатова провели восстановительную тренировку, а с завтрашнего дня начнут подготовку к субботнему матчу с «Торпедо», - добавили в клубе.

Главного тренера московского «Динамо» Славишу Йокановича отправили в отставку после проигрыша грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

