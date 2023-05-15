Обязанности главного тренера ФК «Динамо» будет исполнять Павел Алпатов

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо» стал Павел Алпатов, сообщает пресс-служба столичной команды.

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В сообщении говорится, что ранее 32-летний специалист входил в тренерский штаб Славиши Йокановича, а также Сандро Шварца. Кроме того, он работал в Академии имени Льва Яшина и в «Динамо-2».

«Сегодня динамовцы под руководством Алпатова провели восстановительную тренировку, а с завтрашнего дня начнут подготовку к субботнему матчу с «Торпедо», - добавили в клубе.

Главного тренера московского «Динамо» Славишу Йокановича отправили в отставку после проигрыша грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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