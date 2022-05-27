«Динамо» достойнее? Непомнящий и Широков нарисовали «психологическую картину» финала Кубка России
«Спартак» не слабее «Динамо», однако бело-голубые больше заслуживают титул, сказал в эфире НСН Валерий Непомнящий. Однако в финале не будет фаворита, добавил Роман Широков.
Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», назвали своих фаворитов финального матча Кубка России между «Спартаком и «Динамо», который состоится 29 мая.
Известный тренер Валерий Непомнящий пожелал успеха в решающем матче «Динамо», а экс-игрок сборной России Роман Широков объяснил, в чем обе команды точно будут «на высшем уровне».
«Я считаю, что "Динамо" более достойно этого Кубка. Команда провела неплохой сезон с молодыми игроками с амбициями, им не хватало как раз психологического момента. "Спартак" - тоже многострадальная команда, она может и обыграть сильного соперника, и проиграть команде, стоящей на вылет, как это было в последней игре с "Химками". Это команда настроения и многое зависит от того, как они психологически подойдут к финалу. По потенциалу "Спартак" не слабее, чем "Динамо", однако мое пожелание, чтобы "Динамо" все-таки завоевало Кубок», - сказал Непомнящий.
При этом он уточнил, что это пожелание, а не прогноз, поскольку в предстоящем матче нет явного фаворита.
«Здесь нет фаворитов. Команды проиграли свои последние матчи, и это говорит о многом. Психологическое напряжение сейчас зашкаливает. И одна, и другая команда имеют не так уж много титулов. "Динамо" уже забыло, как получать Кубок и праздновать чемпионство, ну и "Спартак" - не очень, в этом смысле они в примерно равных условиях», - заключил автор «камерунского чуда» на Чемпионате Мира-1990.
Со своей стороны, Роман Широков подтвердил «Радиоточке НСН», что фаворита в финальном матче нет.
«Думаю, фаворита здесь не может быть. Психологическое состояние всегда имеет значение. Но здесь один матч, и все прекрасно понимают, что от него многое зависит, так что в этом плане все будет на высшем уровне у обеих команд», - выразил уверенность экс-капитан «Зенита».
Финал Кубка России по футболу пройдет 29 мая в «Лужниках». Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» начнется в 17:00.
«Динамо» заняло третье место в завершившемся на днях Чемпионате России, «Спартак» - десятое.
Свой последний трофей красно-белые завоевали в 2017 году, став чемпионами страны. При этом «Спартак» выигрывал Кубок России 13 раз в своей истории, последний раз в сезоне 2002-2003.
Московское «Динамо» и вовсе взяло свой последний трофей в прошлом веке. В июне 1995 года бело-голубые в финале Кубка России победили по пенальти волгоградский «Ротор».
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