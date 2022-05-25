«Знаешь ли ты!» Певица МакSим выступит на финале Кубка России по футболу
Певица МакSим, песня которой «Знаешь ли ты» очень популярна среди фанатов «Спартака», выступит 29 мая на финале Кубка России по футболу в Лужниках.
В соцсетях певицы в среду опубликована афиша с анонсом выступления на игре, в которой встретятся московские клубы «Спартак и «Динамо».
Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
Прошлым летом у МакSим начались серьезные осложнения после коронавируса. Ее подключали к аппарату ИВЛ и даже вводили в искусственную кому. В знак поддержки певицы фанаты «Спартака» развернули посвященный ей баннер на июльской игре с «Рубином».
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