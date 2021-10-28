Дина Аверина взяла третье золото на ЧМ в Японии
Россиянка Дина Аверина взяла еще одно золото на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии.
В четверг она заняла первое место в упражнениях с булавами, что позволило Авериной стать 16-кратной чемпионкой мира.
Накануне Аверина выиграла два золота на ЧМ – в упражнениях с мячом и с обручем. 23-летнюю гимнастку поздравил с этим успехом Владимир Путин.
«Вы красиво открыли «золотой» счёт нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!» - отмечалось в поздравлении президента.
На Олимпиаде-2020 в Токио Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Золото досталось израильтянке Линой Ашрам, допустившей оплошности во время выступления. При этом многие сочли, что россиянку засудили.
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