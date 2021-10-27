Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

Суточный прирост COVID в Москве снижается второй день подряд Бизнес столицы просит мэра ввести мораторий на платежи на время нерабочих дней Экоакция по приему отходов пройдет в Москве с 29 октября по 25 ноября Столица РФ вошла в рейтинг топ-100 лучших городов мира для студентов ВДНХ изменит режим посещения в нерабочие дни