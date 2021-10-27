Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

Российская спортсменка Дина Аверина выиграла золото в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю сообщает ТАСС.

Назван размер премии гимнастки Дины Авериной за серебро на ОИ-2020

Благодаря победе россиянка, ранее выигравшая золото в упражнениях с обручем, стала 15-кратной чемпионкой мира.

Сестра победительницы Арина Аверина в упражнении с мячом взяла серебро, третье место заняла белорусская спортсменка Алина Горносько.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов предположил, что сёстры Арина и Дина Аверины не будут выступать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссиянеХудожественная ГимнастикаЧемпионат Мира
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