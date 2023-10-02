«Димка лучше Абаскаля!»: Лоза предрек смену тренера в «Спартаке»

Матч с ЦСКА может стать последним в «Спартаке» для испанского тренера, сказал эфире НСН Юрий Лоза, при этом он похвалил Дмитрия Аленичева и посоветовал красно-белым воспитанников Олега Романцева.

«Спартак» уволит с поста главного тренера испанца Гильермо Абаскаля в случае неудачи в дерби с ЦСКА, предположил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.

1 октября «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» из Самары со счетом 0:4 и занимает на сегодня пятое место в Чемпионате России. 8 октября красно-белые сыграют со своим самым принципиальным соперником, московским ЦСКА.

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«Думаю, в случае неудачи в игре с ЦСКА Абаскаля уберут, но у нас достаточное количество толковых тренеров. В команде, которая обыграла "Спартак", российский тренер, игроки у "Крыльев" стоят гораздо дешевле, поэтому я никак не могу понять этой тактики: зачем тащить оттуда средних специалистов, если здесь есть лучше и дешевле? В том же "Спартаке" Дима Аленичев поставил игру, с которой он выиграл чемпионат, но к тому моменту притащили уже другого тренера. За какую-то одну ошибку, случайный проигрыш Димку убрали, а поставили иностранца (итальянца Массимо Карреру – прим. НСН) и он, ничего не меняя, с этой же командой выиграл чемпионат России. Так что эти замены бывают оправданы, бывают нет. В случае с Абаскалем это будет оправдано, если его заменят на нашего толкового специалиста», - сказал Лоза.

По его мнению, «Спартаку» подошел бы тренер из числа бывших игроков команды Олега Романцева.

«Романцев подготовил в свое время кучу хороших ребят, все они понимают спартаковскую игру. При этом Романцев, который поставил "Спартаку" эту игру, добивался поразительных результатов без малейших легионеров. Я помню сезон, когда они выиграли в осенней серии все шесть матчей, ободрав "Ливерпуль»" и здесь, и там (в Кубке Кубков 1992-93 – прим. НСН). Такое сейчас можно представить? Они набрали иностранцев, которые играют за деньги, а не за престиж, у них нет мотивации, и они играют в полноги», - посетовал Лоза.

Он также признался, что сейчас болеет за «Спартак» «уже не так, как раньше».

«Уже верещат!»: Червиченко назвал четыре клуба, которые могут потрепать «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в начале августа, что составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство смогут, как минимум, четыре клуба: «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар».

На сегодняшний день в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграно 10 туров. В тройку лидеров входят «Краснодар», «Крылья Советов» и «Локомотив». Действующий чемпион страны, «Зенит» идет на четвертом месте.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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