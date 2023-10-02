«Димка лучше Абаскаля!»: Лоза предрек смену тренера в «Спартаке»

«Спартак» уволит с поста главного тренера испанца Гильермо Абаскаля в случае неудачи в дерби с ЦСКА, предположил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.

1 октября «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» из Самары со счетом 0:4 и занимает на сегодня пятое место в Чемпионате России. 8 октября красно-белые сыграют со своим самым принципиальным соперником, московским ЦСКА.