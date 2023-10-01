Абаскаль назвал матч против «Крыльев» худшим за время его работы в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль заявил, что матч против самарских «Крыльев Советов» стал для него худшим за время работы с красно-белыми. Его слова приводит ТАСС.
«Можно ли назвать этот матч худшим при моем руководстве? По счету - да», - признал Абаскаль.
Он отметил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев пропустит игру против ЦСКА из-за перебора желтых карточек.
Москвичи 1 октября встретились с «Крыльями Советов» в Самаре и проиграли со счетом 4:0. Матч прошел в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Столичное дерби «Спартака» и ЦСКА состоится 8 октября, напоминает «Радиоточка НСН».
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