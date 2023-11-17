«Дима вне конкуренции!»: Черданцев готов отдать ТЭФИ «блестящему» Губерниеву

Ранее Дмитрий Губерниев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «первым порадуется», если Черданцев получит ТЭФИ.

После объявления финалистов премии ТЭФИ комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин, комментировавший с Романом Трушечкиным финал Чемпионата мира по футболу, начал иронизировать на предмет того, что их нет в числе номинантов. Коллегу поддержал комментатор Константин Генич, после чего на них обрушился Дмитрий Губерниев. Он, в частности, назвал Шнякина с Геничем «горе-завистниками», противопоставив им «замечательного Черданцева».

