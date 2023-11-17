«Дима вне конкуренции!»: Черданцев готов отдать ТЭФИ «блестящему» Губерниеву
Черданцев сказал в эфире НСН, что не слышал о скандале из-за ТЭФИ, в ходе которого Губерниев обрушился на «завистников» Шнякина и Генича.
Футбольный комментатор Георгий Черданцев в интервью НСН сообщил, что проголосовал за Дмитрия Губерниева, как член жюри премии ТЭФИ 2023.
Ранее были названы финалисты Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2023. Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев являются конкурентами в номинации «ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».
«Здесь есть забавный фокус. С этого года я член Академии российского телевидения, то есть академик. Я являюсь членом жюри и голосую, Дима, по-моему, тоже. Я свой голос за Диму уже отдал, потому что он провел блестящий репортаж с Олимпийских игр, это эталонный комментаторский репортаж. С уверенностью говорю об этом, как человек, 30 лет проработавший в эфире. Дмитрий как всегда вне конкуренции. Так что я бы отдал ему статуэтку», - сказал Черданцев.
Он также признался, что не слышал о ссоре между Губерниевым и футбольными комментаторами «Матч ТВ», разразившейся из-за ТЭФИ.
«Нет, я не слышал про скандал. Я, к счастью, выстроил свою жизнь так, что очень мало пользуюсь соцсетями, мне не попадаются на глаза новости скандального характера, поэтому слышу об этом от вас первый раз. Не люблю комментировать слова о других людях, поскольку, наверное, там был какой-то мотивационный повод. У нас с Димой прекрасные рабочие отношения на протяжении многих лет, я могу о нем, как о профессионале, также высказаться исключительно комплиментарно. Дима и комментатор высочайшего класса, и ведущий, который может провести все, что угодно: от своего любимого биатлона до прыжков в мешках», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Губерниев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «первым порадуется», если Черданцев получит ТЭФИ.
После объявления финалистов премии ТЭФИ комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин, комментировавший с Романом Трушечкиным финал Чемпионата мира по футболу, начал иронизировать на предмет того, что их нет в числе номинантов. Коллегу поддержал комментатор Константин Генич, после чего на них обрушился Дмитрий Губерниев. Он, в частности, назвал Шнякина с Геничем «горе-завистниками», противопоставив им «замечательного Черданцева».
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