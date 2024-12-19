Режиссер Кристофер Нолан получил титул рыцаря
Режиссера Кристофера Нолана посвятили в рыцари, кинематографист получил титул от короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает The Independent.
Церемония награждения прошла накануне в Букингемском дворце. Нолан удостоился рыцарского титула, а его супруга, продюсер Эмма Томас, получила титул леди.
Нолан рассказал, что британскому королю понравился фильм режиссера «Оппенгеймер».
«Было очень приятно, что он [Карл III] знает о нашей работе... он надеялся, что я восприму это как стимул к большему развитию», — поделился Нолан.
Ранее стало известно, что фильм Нолана «Оппенгеймер» получил семь премий «Оскар». По данным СМИ, картина принесла режиссеру доход в размере около $100 млн.
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