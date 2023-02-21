Десятки стран попросили МОК разъяснить нейтралитет России на Олимпиаде

Правительства около 30 стран, в том числе США, Германии и Франции, запросили у Международного олимпийского комитета уточнений формулировки «нейтралитет» в отношении атлетов из России и Белоруссии в случае их участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на AP.

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В обращении глав правительств сказано, что пока не будет ясности в этом вопросе, они не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешать вернуться к соревнованиям.

Решение об обращении к организации было принято на саммите министров спорта в Британии. Глава МОК Томас Бах заявил, что политики не должны решать вопрос участия стран в спортивных соревнованиях.

Ранее комитет обратился к странам, которые выступают против участия РФ в Играх в предстоящем году, чтобы они не требовали недопуска российских спортсменов.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СпортМОК
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