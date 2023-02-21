Десятки стран попросили МОК разъяснить нейтралитет России на Олимпиаде

В обращении глав правительств сказано, что пока не будет ясности в этом вопросе, они не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешать вернуться к соревнованиям.

Решение об обращении к организации было принято на саммите министров спорта в Британии. Глава МОК Томас Бах заявил, что политики не должны решать вопрос участия стран в спортивных соревнованиях.

Ранее комитет обратился к странам, которые выступают против участия РФ в Играх в предстоящем году, чтобы они не требовали недопуска российских спортсменов.

