Десятки стран попросили МОК разъяснить нейтралитет России на Олимпиаде
Правительства около 30 стран, в том числе США, Германии и Франции, запросили у Международного олимпийского комитета уточнений формулировки «нейтралитет» в отношении атлетов из России и Белоруссии в случае их участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на AP.
В обращении глав правительств сказано, что пока не будет ясности в этом вопросе, они не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешать вернуться к соревнованиям.
Решение об обращении к организации было принято на саммите министров спорта в Британии. Глава МОК Томас Бах заявил, что политики не должны решать вопрос участия стран в спортивных соревнованиях.
Ранее комитет обратился к странам, которые выступают против участия РФ в Играх в предстоящем году, чтобы они не требовали недопуска российских спортсменов.
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