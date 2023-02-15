«Держимся»: Журова рассказала о послании от жены Костомарова

Депутат Госдумы Светлана Журова передала сообщение от жены фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной, передает «МК».

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Журова отметила, что никто не может знать о состоянии Костомарова наверняка, пока его супруга прямо об этом не скажет.

По словам депутата, в день рождения Костомарова Домнина передала ей сообщение с одним словом - «Держимся». Давать дополнительные комментарии о состоянии спортсмена парламентарий не стала.

Запущенный фигуристом Ильей Авербухом сбор средств поможет в реабилитации Костомарова, уверена Журова.

В настоящее время фигурист подключен к дыхательным аппаратам. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и кисть.

В январе спортсмена госпитализировали с пневмонией. У него начались проблемы с кровообращением и некроз конечностей, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортФигуристы
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