«Держимся»: Журова рассказала о послании от жены Костомарова

Журова отметила, что никто не может знать о состоянии Костомарова наверняка, пока его супруга прямо об этом не скажет.

По словам депутата, в день рождения Костомарова Домнина передала ей сообщение с одним словом - «Держимся». Давать дополнительные комментарии о состоянии спортсмена парламентарий не стала.

Запущенный фигуристом Ильей Авербухом сбор средств поможет в реабилитации Костомарова, уверена Журова.

В настоящее время фигурист подключен к дыхательным аппаратам. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и кисть.

В январе спортсмена госпитализировали с пневмонией. У него начались проблемы с кровообращением и некроз конечностей, пишет НСН.

