«Держимся»: Журова рассказала о послании от жены Костомарова
Депутат Госдумы Светлана Журова передала сообщение от жены фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной, передает «МК».
Журова отметила, что никто не может знать о состоянии Костомарова наверняка, пока его супруга прямо об этом не скажет.
По словам депутата, в день рождения Костомарова Домнина передала ей сообщение с одним словом - «Держимся». Давать дополнительные комментарии о состоянии спортсмена парламентарий не стала.
Запущенный фигуристом Ильей Авербухом сбор средств поможет в реабилитации Костомарова, уверена Журова.
В настоящее время фигурист подключен к дыхательным аппаратам. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и кисть.
В январе спортсмена госпитализировали с пневмонией. У него начались проблемы с кровообращением и некроз конечностей, пишет НСН.
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