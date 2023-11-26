Депутат Журавлев раскритиковал футболистов за нежелание помогать армии
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев подверг критике российских футболистов за нежелание перечислять средства на нужды спецоперации на Украине. Слова парламентария приводит РИА Новости.
Депутат посетовал, что футболисты отказываются жертвовать хотя бы часть «своей баснословной зарплаты» на нужды Вооруженных сил.
Ранее парламентарий предлагал запретить выделять государственные средства на финансирование футбольных клубов. Журавлев полагает, что вместо этого деньги нужно направить на нужды спецоперации.
В зоне СВО действует бригада «Эспаньола», сформированная из фанатов футбольных клубов. В августе в ряды подразделения вступил бывший игрок национальной сборной Алексей Соломатин, напоминает «Радиоточка НСН».
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