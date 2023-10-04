ФИФА сохранила отстранение сборной России до окончания СВО

Как сообщает пресс-службе организации, Совет ФИФА в очередной раз осудил спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине и указал, что санкции в отношении российских футболистов сохранятся до окончания конфликта.

«Совет ФИФА вновь подтвердил, что решение, принятое 28 февраля 2022 года, остаётся в силе до окончания конфликта», - говорится в заявлении.

Ранее ФИФА разрешила участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе юношеским сборным России - парням и девушкам до 17 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

