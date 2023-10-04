ФИФА сохранила отстранение сборной России до окончания СВО
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что не намерена отменять отстранение сборной России и российских клубов от турниров под своей эгидой.
Как сообщает пресс-службе организации, Совет ФИФА в очередной раз осудил спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине и указал, что санкции в отношении российских футболистов сохранятся до окончания конфликта.
«Совет ФИФА вновь подтвердил, что решение, принятое 28 февраля 2022 года, остаётся в силе до окончания конфликта», - говорится в заявлении.
Ранее ФИФА разрешила участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе юношеским сборным России - парням и девушкам до 17 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФИФА сохранила отстранение сборной России до окончания СВО
- ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира
- Супруга президента Украины Елена Зеленская потратила $1млн на украшения в Нью-Йорке
- Власти Калуги откажутся от неработающих из-за санкций паркоматов
- СМИ: США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы
- Кадыров заступился за Симоньян, предложившую ударить ядерной бомбой по Сибири
- Спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж
- Фильм о Майкле Джексоне снимут после завершения забастовки Гильдии актеров США
- Симоньян пригласили в Сибирь после ее предложения взорвать там ядерную бомбу
- Путин: Мир избавляется от финансовой диктатуры, загоняющей регионы в долги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru